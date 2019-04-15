ترامب يطرح حلا على "بوينغ" لتجاوز أزمة سقوط طائرتها ماكس 737

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رؤيته لكيفية تعامل شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" مع الأزمة التي تمر بها، وذلك بعد سقوط طائرتين من طراز "ماكس 737" ما خلف مئات القتلى.

وتمحورت فكرة الرئيس الأمريكي على إعادة تسمية هذا الطراز باسم جديد وذلك بعد إضافة بعض الميزات له، وقال في تغريدة على "تويتر" الاثنين: "قد لا أكون على معرفة بالعلامات التجارية (لكني أصبحت رئيسا)، ولو كنت بمكان بوينغ لأصلحت طراز ماكس 737، وأضفت عليه ميزات جديدة، ثم قمت بتسويقه من جديد باسم جديد".

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي في ظل أزمة تواجها "بوينغ" بعد سقوط طائرتين من طراز "ماكس 737" في غضون خمسة أشهر، آخرها في إثيوبيا، وهو ما أثر بشكل كبير على سمعة "بوينغ"، وخاصة على هذا النموذج.

وانعكس الحادثان، اللذان أوديا بحياة 346 شخصا، بشكل كارثي على مصنع الطائرات الأمريكي، حيث انخفض سهم الشركة إلى مستويات قياسية، إضافة لذلك لم تظفر "بوينغ" في مارس الماضي بأي طلبية جديدة لطائراتها "ماكس 737".

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري طالبت السلطات الإثيوبية، شركة "بوينغ"، بإعادة النظر في جهاز التحكم الخاص بطائراتها "ماكس 737"، وقال المسؤولون الإثيوبيون إن "تحقيقات الصندوقين الأسودين خلصت إلى أن طاقم الطائرة "اتبع جميع إجراءات الطوارئ الموصى بها والمعتمدة من شركة بوينغ، لكنه لم يتمكن من التحكم في الطائرة، ما أدى لتحطمها".

المصدر: وكالات