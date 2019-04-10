شهر مارس "كابوس" على "بوينغ"

لم تظفر شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات بأي طلبية جديدة في مارس الماضي لطائرتها "ماكس 737"، وذلك بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز في غضون خمسة أشهر ما خلف مئات القتلى.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من حصول الشركة الأمريكية على 44 طائرة، منها 3 طائرات رجال أعمال من طراز 737، إلا أنها لم تتسلم طلبيات على النموذج التجاري من ذات الطراز.

وأظهرت بيانات "بوينغ" أن عمليات تسليم طائرات "ماكس 737" هبطت أيضا خلال الشهر الماضي، حيث سلمت الشركة 11 طائرة فقط من هذا الطراز.

والحادثان، اللذان أوديا بحياة 346 شخصا، أجبرا "بوينغ" على تقليص إنتاج طائرات "ماكس 737"، وسط توقعات انعكاس ذلك سلبا على موردي مصنع الطائرات الأمريكي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر سهم بنسبة 1.46% إلى 369.04 دولار، فيما أغلق السهم تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 13%.

المصدر: وكالات