واشنطن تطرح اقتراحا جديدا بـ 10 مليارات دولار للضغط على مادورو

في خطوة جديدة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه توجد مساع لإنشاء صندوق مساعدات بقيمة 10 مليار دولار للسلطات المقبلة في فنزويلا.

وزعم الوزير الأمريكي ستيفن منوتشين أن المساعدات تهدف لإنعاش التجارة في البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

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وقال منوتشين خلال مؤتمر صحفي في ختام "الاجتماع الربيعي" لصندوق النقد الدولي: "نعمل لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار سيكون متاحا للحكومة الجديدة من أجل إنعاش التجارة".

وأوضح الوزير الأمريكي أن المبادرة ولدت خلال اجتماع عقده الخميس مع ممثلي 19 دولة أخرى، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي في واشنطن.

ومن بين الدول التي شاركت في الاجتماع فرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا وعدد من دول أمريكا اللاتينية منها البرازيل وتشيلي والأرجنتين، إضافة إلى المكسيك.

وصرح منوتشين: "كلما شاركت في اجتماع مماثل، لا يسعني أن أصدق كم يزداد الوضع سوءا بالنسبة للفنزويليين".

وخلافا للولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فقد شاركت في اجتماع الخميس دول لم تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، مثل إيطاليا والمكسيك.

المصدر: أ ف ب