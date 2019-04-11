طرح "أرامكو" يطغى على الاستثمارات الأجنبية في "تداول"

ذكرت "بلومبرغ"، أن الأموال التي جمعتها شركة "أرامكو" من إصدار سندات دولية هذا الأسبوع طغت على الاستثمارات التي ضخها الأجانب في سوق الرياض للأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

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وأوضحت الوكالة، أن قيمة السندات التي باعتها "أرامكو" تفوق بأكثر من 3 أضعاف تدفقات الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية "تداول".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تدفقات الاستثمارات إلى سوق الأسهم السعودية ظلت ثابتة منذ بداية العام الجاري، لكن مع انضمام السوق إلى مؤشري الأسواق الناشئة "فوتسي" و "إم إس سي آي" هذا العام يتوقع أن تجذب المملكة استثمارات جديدة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، الشهر الماضي دخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم السعودية تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بعد الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

المصدر: "بلومبرغ"