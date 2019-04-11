كشف أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن احتياطات روسيا من الذهب ارتفعت خلال شهر مارس بأكثر من 30 طنا، لتصل إلى 2150 طنا، ما يشكل 6.3% من إجمالي احتياطي الذهب في العالم.

إقرأ المزيد

ووفقا للتقرير فإن احتياطات الذهب التي تملكها الدول حول العالم بلغت الشهر الماضي 33871.36 طن، بزيادة قدرها 2.19 طن عن شهر فبراير.

وباتت تشكل حصة الذهب من احتياطات روسيا الدولية نحو 20%، وبلغت احتياطاتها مطلع الشهر الجاري 488 مليار دولار.

وارتفعت احتياطات الذهب الروسية منذ مطلع العام الجاري من 86.903 طن إلى 90.011 طن سجلتها بتاريخ 1 أبريل الجاري.

وتحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا في ترتيب الدول باحتياط الذهب، حيث تتقدم على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بـ276.2 طن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطات الذهب، التي وصلت إلى 8133.5 طن، تليها ألمانيا بـ3369.7 طن، ومن ثم إيطاليا بـ2451.8 طن، ففرنسا بالمرتبة الرابعة بـ2436 طنا.

وتدأب روسيا منذ 2009 على شراء الذهب، ففي 2017 زادت احتياطياتها منه بنسبة 13.9% ويترافق ذلك مع زيادة في إنتاجها من الذهب، والذي زاد خلال العام نفسه بنسبة 7%.

واتجهت روسيا في الآونة الأخيرة نحو شراء الذهب والتخلي عن الدولار، وذلك في ظل سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها.

المصدر: RT