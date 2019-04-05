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احتياطيات روسيا الأجنبية تقترب من نصف تريليون دولار

مال وأعمال

احتياطيات روسيا الأجنبية تقترب من نصف تريليون دولار
Reuters
احتياطيات روسيا الأجنبية تقترب من نصف تريليون دولار
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أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي يوم الجمعة، أن احتياطيات البلاد الأجنبية صعدت خلال الأسبوع المنتهي في 29 مارس بمقدار 2.4 مليار دولار، إلى 489.5 مليار دولار.

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وقال المركزي، إن احتياطيات روسيا خلال الأسبوع المذكور نمت بنسبة 0.5% مقارنة بالأسبوع الذي قبله، وأضاف أن الزيادة تمت بعد طرح سندات، إضافة لقيام البنك بشراء عملات أجنبية من السوق المحلية.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: "إنترفاكس"

 

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