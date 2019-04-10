بورصة موسكو تحلق إلى مستويات تاريخية!

سجل مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل اليوم الأربعاء، أعلى مستوى على الإطلاق، وترافق ذلك مع تراجع الدولار واليورو مقابل العملة الروسية.

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ويظهر من موقع بورصة موسكو أن مؤشر MICEX بلغ بحلول الساعة 08:54 بتوقيت غرينيتش 2578.19 نقطة، بزيادة نسبتها 0.31% عن الإغلاق، ليسجل بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.

فيما صعد مؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.46% إلى 1254.17 نقطة.

ومن أسهم الشركات الروسية التي قادت ارتفاع المؤشر MICEX، أشارت وكالة "إنترفاكس" إلى سهم شركة الطيران الوطنية "آيروفلوت"، والذي صعد خلال التعاملات بنسبة 1.5% إلى 241.59 روبل.

وفي سوق العملات، جرى تداول العملة الروسية عند 64.74 روبل للدولار، بزيادة مقدارها 17 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

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وذكر موقع "فيستي" الاقتصادي، أن صعود مؤشر MICEX جاء مدعوما بعدة عوامل، منها استقرار الروبل الروسي، وصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة لارتفاع معنويات المستثمرين بعد تراجع حدة اللهجة المعادية لروسيا في الكونغرس الأمريكي.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، إن "المشرعين الأمريكيين سئموا من مشاريع القوانين، التي تشمل فرض عقوبات جديدة على روسيا"، وأضاف: "في هذه الأيام نشعر بتعب طفيف من العقوبات".

المصدر: إنترفاكس + فيستي