ارتفع سهما مصرفي "سبيربنك" و"بنك الإمارات دبي الوطني" الأربعاء، بعد الكشف عن تفاصيل صفقة يقوم بموجبها المصرف الإماراتي بشراء بنك يملكه المصرف الروسي في تركيا.

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وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن سهم "سبيربنك" في بورصة لندن بلغ بحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو 13.84 دولار بزيادة نسبتها 2.59%، فيما صعد السهم في بورصة موسكو بنسبة 2.41% إلى 223.44 روبل.

كما صعد سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 3.26% إلى 11.10 درهم إماراتي.

وذكرت "بلومبرغ" أن سهم المصرف الإماراتي سجل في وقت سابق مكاسب بأكثر من 5%، ليبلغ أعلى مستوى في 10 سنوات.

وتم الإعلان في وقت سابق، أن "سبيربنك" سيبيع لـ "بنك الإمارات دبي الوطني"، الذي يعد أكبر بنك في دبي، حصة يملكها في المصرف التركي "دينيز بنك" تبلغ 99.85% مقابل 15.48 مليار ليرة (2.75 مليار دولار).

‫المصدر: RT