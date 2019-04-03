 
مباشر

ارتفاع سهم "سبيربنك" و"بنك الإمارات دبي الوطني" بعد صفقة مصرفية في تركيا

مال وأعمال

ارتفاع سهم
Reuters
ارتفاع سهم "سبيربنك" و"بنك الإمارات دبي الوطني" بعد صفقة مصرفية في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo4c

ارتفع سهما مصرفي "سبيربنك" و"بنك الإمارات دبي الوطني" الأربعاء، بعد الكشف عن تفاصيل صفقة يقوم بموجبها المصرف الإماراتي بشراء بنك يملكه المصرف الروسي في تركيا.

إقرأ المزيد
أكبر صفقة مصرفية في تركيا منذ 2012 طرفاها روسيا والإمارات
أكبر صفقة مصرفية في تركيا منذ 2012 طرفاها روسيا والإمارات

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ"، أن سهم "سبيربنك" في بورصة لندن بلغ بحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو 13.84 دولار بزيادة نسبتها 2.59%، فيما صعد السهم في بورصة موسكو بنسبة 2.41% إلى 223.44 روبل.

كما صعد سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 3.26% إلى 11.10 درهم إماراتي.

وذكرت "بلومبرغ" أن سهم المصرف الإماراتي سجل في وقت سابق مكاسب بأكثر من 5%، ليبلغ أعلى مستوى في 10 سنوات.

وتم الإعلان في وقت سابق، أن "سبيربنك" سيبيع لـ "بنك الإمارات دبي الوطني"، الذي يعد أكبر بنك في دبي، حصة يملكها في المصرف التركي "دينيز بنك" تبلغ 99.85% مقابل 15.48 مليار ليرة (2.75 مليار دولار).

‫المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"بشتغل مع الجرابيع".. ما حكاية فيديو الفنانة المصرية هالة صدقي الذي أثار الجدل؟