قفزة في التجارة بين روسيا وسلطنة عمان

كشف رئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري الأربعاء، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسلطنة خلال العام الماضي بنسبة 61% مقارنة بالعام 2017.

وقال المنذري، في جلسة لمجلس الاتحاد الروسي، إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 61% خلال 2018 مقارنة بالعام 2017​​​. كما زاد عدد زيارات المسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين من أجل إيجاد فرص وآفاق جديدة ومشاريع مشتركة في مجال الاستثمار والطاقة واستكشاف المعادن والزراعة".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تتطور في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها. وأضاف أن "العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتقدم بثبات منذ توطيدها في 1985، وتطورت على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، مع مراعاة مصالح البلدين.

يشار إلى أن رئيس مجلس الدولة العماني يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، خلال الفترة 9 – 13 أبريل الجاري.

المصدر: "سبوتنيك"