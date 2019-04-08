صوت حملة الأسهم في شركة "نيسان" لصالح إقالة رئيس الشركة السابق، كارلوس غصن، من مجلس إدارتها خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم الاثنين وعينوا رئيس مجموعة رينو، جان-دومينيك سينار مكانه.

إقرأ المزيد

وكان الاجتماع الذي عقد في فندق بطوكيو الأول من نوعه منذ توقيف غصن في 19 نوفمبر الماضي جراء اتهامات تتعلق بارتكابه مخالفات مالية.

وبعد ساعات من الأسئلة التي رد عليها الرئيس التنفيذي لـ "نيسان"، هيروتو سايكاوا، صوت المساهمون لصالح إقالة غصن ومساعده السابق الأمريكي، غريغ كيلي، من عضوية مجلس إدارة الشركة. وكيلي يواجه كذلك اتهامات مماثلة في اليابان.

وكانت "نيسان" أقالت غصن من رئاسة مجلس إدارتها مباشرة تقريبا بعد توقيفه في نوفمبر الماضي، لكن لم يكن من الممكن فصله من مجلس الإدارة دون عقد اجتماع استثنائي للمساهمين للتصويت على ذلك.

إقرأ المزيد

وافتتح سايكاوا الاجتماع بخطاب لخص فيه التهم الموجهة لرئيس الشركة السابق ومن بينها سوء استخدام مواردها والسعي لإخفاء عائداته.

وقال سايكاوا: "علينا الإقرار بأنه كانت هناك مشكلة كبيرة في إدارة شركتنا"، مضيفا " شعرت بصدمة عميقة لدى علمي بالمخالفات المالية".

وحضر الاجتماع نحو 4200 مساهم حيث استغل كثيرون الفرصة لانتقاد غصن، لكنهم أعربوا كذلك عن قلقهم بشأن آثار الفضيحة على مستقبل الشركة.

المصدر: أ ف ب