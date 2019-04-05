قررت محكمة في طوكيو، اليوم الجمعة، تمديد توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق، كارلوس غصن، حتى 14 أبريل غداة اعتقاله من منزله بسبب شبهات جديدة بارتكاب مخالفات مالية.

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وقالت المحكمة في بيان لها إنها وافقت على طلب المدعين تمديد توقيف كارلوس غصن حتى الرابع عشر من أبريل.

وبذلك ألغي المؤتمر الصحفي الذي كان رئيس مجلس إدارة رينو- نيسان السابق كارلوس غصن ينوي عقده في 11 أبريل.

وكان غصن أكد مجددا على "براءته" في بيان أعد قبل توقيفه ونشرته وسائل الإعلام اليابانية، مدينا توقيفه "الاعتباطي والمشين".

وأوقفت النيابة العامة اليابانية كارلوس غصن (65 عاما) أمس الخميس مجددا على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات مالية، بعد أن أفرج عنه قبل أقل من شهر مقابل كفالة مالية بعدما أمضى أكثر من 100 يوم موقوفا في السجن.

وقال محققون إن توقيف غصن الجديد مرتبط بتحويلات مالية تناهز 15 مليون دولار بين نهاية عام 2015 ومنتصف عام 2018، متهمين غصن باستخدام 5 ملايين دولار منها لأغراض شخصية.

المصدر: أ ف ب