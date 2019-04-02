الدورة الـ 11 من القمة الاقتصادية الدولية "روسيا-العالم الإسلامي" تنعقد في قازان

تستضيف مدينة قازان، عاصمة جمهورية تترستان، القمة الاقتصادية الدولية "روسيا-العالم الإسلامي" للعام الحادي عشر على التوالي، في الفترة من 24-26 أبريل الجاري.

وتمكنت منصة قمة قازان، على مدار العقد الماضي، من جمع ممثلي المنظمات الدولية والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والسفارات، وأعضاء البرلمان وكبار المستثمرين ورجال الأعمال وكبار مديري الشركات الروسية والأجنبية في مكان واحد، لتؤكد القمة على رسوخها كمنصة أعمال ناجحة، وملتقى فعّال لعقد اتصالات وصفقات جديدة، فضلا عن استعراض الإنجازات والإمكانات الاستثمارية لجمهورية تترستان، وذلك في إطار مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، التي يرأسها رئيس جمهورية تترستان، رستم نورعلي مينيخانوف.

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كذلك تكتسب قمة قازان "روسيا-العالم الإسلامي" زخما إضافيا كل عام، حيث بلغ عدد المشاركين في القمة عام 2018 أكثر من 3000 مشارك من 35 دولة، في مختلف فعاليات القمة. وسوف تقام القمة هذا العام 2019 في مركز المعارض الدولي "قازان إكسبو"، الذي سيزيد من القدرة الاستيعابية والتقنية لتلك القمة.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الافتتاحية العامة قضايا: نمط الحياة الحلال، والتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية، والشركات الناشئة لتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والمسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال وغيرها.

كما سوف يتابع المشاركون والضيوف على هامش القمة أجواء مهرجان قازان السينمائي الدولي للسينما الإسلامية، الذي يقام هذا العام في الفترة من 24-30 أبريل، وهو أحد أكبر وأهم المهرجانات السينمائية الروسية، ويعقد سنويا منذ العام 2005 في مدينة قازان، تحت مسمى "المنبر الذهبي"، ويحمل دائما شعار "إلى ثقافة الحوار عبر حوار الحضارات".

المصدر: RT