 
مباشر

انخفاض الليرة متأثرة بتعليق واشنطن تسليم أنقرة معدات لمقاتلة "إف-35"

مال وأعمال

انخفاض الليرة متأثرة بتعليق واشنطن تسليم أنقرة معدات لمقاتلة
Reuters
انخفاض الليرة متأثرة بتعليق واشنطن تسليم أنقرة معدات لمقاتلة "إف-35"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnxp

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 2% الثلاثاء، وسط حالة من الغموض في أعقاب انتخابات تركيا المحلية التي أظهرت نتائجها الأولية خسارة حزب العدالة والتنمية في أنقرة واسطنبول.

إقرأ المزيد
بن علي يلدريم في أول تعليق له: لم يحن وقت التهنئة بعد!

وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينيتش عند 5.5886 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 1.82% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم، أن هبوط الليرة جاء بعدما أوقفت الولايات المتحدة تسليم معدات مرتبطة بمقاتلة إف-35 لتركيا، ما عزز المخاوف من حدوث أزمة دبلوماسية جديد بين أنقرة وواشنطن تهوي بالعملة التركية على غرار ما حدث في 2018.

والخلاف حول المقاتلة "إف-35" هو الأحدث في سلسلة النزاعات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، إضافة لخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.

إقرأ المزيد
مقاتلة أمريكية من نوع أف 35
الولايات المتحدة تعلق توريد معدات خاصة بمقاتلات "إف 35" لتركيا

‫المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها دولة عربية.. أقوى 10 دول في العالم حسب منتدى فالداي الروسي