انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 2% الثلاثاء، وسط حالة من الغموض في أعقاب انتخابات تركيا المحلية التي أظهرت نتائجها الأولية خسارة حزب العدالة والتنمية في أنقرة واسطنبول.

إقرأ المزيد

وجرى تداول العملة التركية بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينيتش عند 5.5886 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 1.82% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم، أن هبوط الليرة جاء بعدما أوقفت الولايات المتحدة تسليم معدات مرتبطة بمقاتلة إف-35 لتركيا، ما عزز المخاوف من حدوث أزمة دبلوماسية جديد بين أنقرة وواشنطن تهوي بالعملة التركية على غرار ما حدث في 2018.

والخلاف حول المقاتلة "إف-35" هو الأحدث في سلسلة النزاعات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، إضافة لخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.

إقرأ المزيد

‫المصدر: وكالات