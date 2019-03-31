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مصر: نتوقع عجزا يبلغ 445.1 مليار جنيه في 2019-2020

مال وأعمال

مصر: نتوقع عجزا يبلغ 445.1 مليار جنيه في 2019-2020
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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قالت وزارة المالية المصرية في تقرير إن الحكومة تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

وتتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في ميزانية 2018-2019. وزادت النفقات 12 بالمئة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.

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ووفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.

(الدولار = 17.2800 جنيه مصري)

المصدر: رويترز

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