سلط تقرير لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الثلاثاء الضوء على صادرات النفط الأمريكية، وقال إنها قفزت العام الماضي بأكثر من 70% إلى ما يزيد عن مليون برميل في اليوم.

وأشارت الوكالة، إلى أن متوسط صادرات النفط الأمريكية تجاوز خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مستوى الـ3 ملايين برميل يوميا، وهو ما يفوق ما تبيعه دولة الكويت النفطية.

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وأضافت، أن ما بدأ في الولايات المتحدة كظاهرة، في إشارة إلى النفط الصخري، أصبح الآن حقيقة، إذ كان من الصعب تصور ارتفاع صادرات النفط الأمريكية إلى هذه المستويات قبل بضع سنوات فقط.

وتوقعت "بلومبرغ" في تقريرها استمرار تدفق النفط الخام من الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع عواقب وخيمة على "أوبك"، التي ستواجه تحديات للإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وشهدت صادرات النفط الأمريكية نموا منذ أواخر 2015، حينها رفعت واشنطن حظرا دام 40 عاما على معظم مبيعات النفط في الخارج.

ويعتقد تجار نفط ومسؤولون تنفيذيون في مجال النفط الصخري، أن تصل صادرات الولايات المتحدة من الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول أواخر عام 2020، بزيادة نسبتها 70% عن المستويات الحالية.

المصدر: "بلومبرغ"