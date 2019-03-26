إندونيسيا تجري مفاوضات لشراء الطائرة MC21 الروسية

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن مفاوضات تجريها روسيا مع إندونيسيا لبيع طائرتها الحديثة من طراز "МС-21".

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وقال مانتوروف في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس"، إن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك إندونيسيا، تعد من الأسواق الرئيسية لتسويق الطائرة المدنية الجديدة. هنا يستخدمون طائرتنا SSJ-100، ونجري مفاوضات بشأن الطائرة MC-21".

وتتزامن تصريحات الوزير الروسي مع انطلاق معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2019) بماليزيا، الذي يعد أهم معارض آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف الوزير الروسي، أنه سيتعين على الطائرة "МС-21" الحصول أولا على شهادة مطابقة للمواصفات الروسية والأوروبية، مشددا على أن الطائرة تتمتع بميزات تنافسية تمنحها آفاقا جيدة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار إلى أن روسيا ستركز خلال معرض (ليما 2019) للترويج لطرازين من الطائرات: Be-200 وBe-103، وهما طائرتان برمائيتان، حيث تشهد الدول الجزر إقبالا على هذا الطراز من الطائرات.

المصدر: "إنترفاكس"