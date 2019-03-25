"أوبر" تستحوذ على "كريم" مقابل هذا المبلغ

كشف مصدران مطلعان، أن "أوبر تكنولوجيز" تتأهب للتقدم بعرض تتجاوز قيمته ثلاثة مليارات دولار لشراء منافستها "كريم نتوركس"، التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن وثيقة، أن "أوبر" ستدفع 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم في "أوبر" بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وأضافت "بلومبرغ"، أن "أوبر تكنولوجيز" ستعلن هذا الأسبوع خطة استحواذ "كريم".

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه "أوبر" لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون، الذين يتولون إدارة الطرح، إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.

وتسعى الشركة، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو في ظل المنافسة الشديدة، التي تخوضها أمام منافسين.

المصدر: "رويترز"