قمة صينية فرنسية مع سعي باريس لوحدة أوروبية لمواجهة بكين

يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، إلى باريس في إطار جولة أوروبية مصغرة، ومن المتوقع أن يوقع البلدان سلسلة من اتفاقيات التعاون، أبرزها في مجال الطاقة والفضاء.

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وسيعقد الرئيس الصيني اليوم اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لتشكيل جبهة أوروبية موحدة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

وذكرت وكالة "فرانس برنس"، أن الاتفاقات المزمع توقيعها تشمل صفقات مهمة، وتطال مجالات مثل الطاقة النووية والفضاء والطاقة النظيفة.

وتتزامن زيارة شي، إلى العاصمة الفرنسية مع مرور 55 عاما على إقامة تشارلز ديغول علاقات دبلوماسية مع بكين.

ومن المخطط أن تنضم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس لجنة الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر إلى الزعيمين الفرنسي والصيني الثلاثاء، حيث سيعقد الأربعة اجتماعا لإيجاد نقاط التقارب قبل قمة أوروبية صينية في بروكسل الشهر المقبل.

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وقبل فرنسا، زار الرئيس الصيني إيطاليا، والتي أصبحت حكومتها أول دولة من G7 توقع على المشروع الاقتصادي الصيني الكبير المعروف باسم "مبادرة الحزام والطريق".

وانتقدت برلين روما بسبب مشاركتها في المشروع، حيث تخشى دول الاتحاد الأوروبي أن يزيد المشروع من نفوذ بكين في العالم، لكن الرئيس الصيني يقول إنه سيكون طريقا ثنائيا للاستثمار والتجارة.

المصدر: "فرانس برنس"