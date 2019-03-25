صعود للروبل أمام الدولار

صعد سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو، اليوم الاثنين، بعد تراجع حدة المخاوف من فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.

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وبحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة الروسية عند 64.49 روبل للدولار الواحد، بانخفاض قدره 15.7 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، فيما تم تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 72.94 روبل لليورو، التي تراجعت بواقع 9 كوبيكات.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن الروبل لقي دعما بعد تراجع حدة المخاوف من فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا، بحجة تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعد صدور تقرير المحقق الخاص الأمريكي، روبيرت مولر، الذي أكد عدم وجود تواطؤ أو تنسيق بين حملة الرئيس ترامب الانتخابية عام 2016، والحكومة الروسية.

وأضافت الوكالة الروسية، أن المستثمرين الأجانب قيموا تقرير مولر بنظرة إيجابية فيما يتعلق بروسيا.

وجاء ارتفاع الروبل رغم هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وسط تخوفات من عودة تخمة المعروض إلى أسواق النفط العالمية، بالرغم من اتفاق خفض الإنتاج بين أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين، دخل حيز التنفيذ مطلع 2019 بهدف امتصاص التخمة الزائدة.

وتراجعت عقود خام "برنت" بحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو بنسبة 31 سنتا، إلى 66.44 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات