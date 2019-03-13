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واشنطن: فائض معروض النفط يخدم العقوبات الأمريكية على إيران

مال وأعمال

واشنطن: فائض معروض النفط يخدم العقوبات الأمريكية على إيران
Globallookpress
واشنطن: فائض معروض النفط يخدم العقوبات الأمريكية على إيران
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن فائض النفط العالمي يسمح للولايات المتحدة بتسريع خطتها لوقف صادرات الخام الإيرانية تماما.

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وذكر بريان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران بوزارة الخارجية في تصريحات خلال مؤتمر "أسبوع سيرا للطاقة"، أن "العقوبات حرمت إيران من إيرادات بنحو عشرة مليارات دولار منذ عام 2017، إذ أخرجت نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزم بلاده على خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر حالما تسمح الظروف في السوق النفطية بذلك.

وأعادت الولايات المتحدة العام الماضي فرض عقوباتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وذلك كون الاتفاق لم يشمل أنشطة إيران الصاروخية ودورها في منطقة الشرق الأوسط، والذي تراه واشنطن أنه يزعزع المنطقة.

وفي نوفمبر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ما أدى إلى انخفاض حاد في حجم الصادرات.

المصدر: وكالات

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