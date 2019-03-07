إيران: سنضخ استثمارات بأكثر من 6 مليارات دولار في القطاع النفطي

أعلن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه الخميس، عن عزم بلاده توظيف استثمارات بقيمة 6.3 مليار دولار في صناعة النفط الوطنية، في خطوة تهدف لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

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وقال الوزير الإيراني، خلال مراسم إطلاق مشروع للبتروكيميائيات، إن قطاع النفط يشكل الهدف الأساس للهجمة المعادية الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن بلاده صاغت برامج وخططا للالتفاف على هذه العقوبات.

ورفض الوزير الكشف عن هذه الإجراءات، لكنه أكد، أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة بحرمان إيران من تصدير النفط، ومنعها من الحصول على عائدات صادرات الخام.

واعتبر، أن العقوبات الأمريكية، التي تشهدها إيران هي الأقسى، حيث قال "لقد عينت وزيرا منذ 1983 ولم نشهد ضغوطا على صناعة النفط بحجم ضغوط اليوم"، مشددا على أن إيران تعيش حربا، لكن من دون قتلى أو جرحى.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تجري فيه وزارة الخارجية الأمريكية محادثات مع 8 دولة كانت قد استثنتها من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في مسعى لوقف تصدير النفط الإيراني بشكل كامل.

المصدر: RT + فارس