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واشنطن تجري محادثات "لخنق" إيران اقتصاديا بشكل كامل

مال وأعمال

واشنطن تجري محادثات
Reuters
واشنطن تجري محادثات لخنق إيران اقتصاديا بشكل كامل
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، أنها تجري محادثات مع 8 دولة كانت قد استثنتها من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في مسعى لوقف النفط الإيراني بشكل كامل.

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وعفت واشنطن في نوفمبر الماضي، الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية من عقوباتها، وهذه الدول تعد من كبار زبائن النفط الإيراني.

وتعمل طهران منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها لإيجاد سبل لمواصلة تصدير النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لها.

وأكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن بلاده نجحت في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، دون أن يكشف عن أية تفاصيل إضافية.

وأضاف الوزير، أن "العقوبات على صناعة النفط الإيرانية تشكل رأس الحربة في الحملة الأمريكية على إيران".

المصدر: RT + رويترز

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