طهران: أثر العقوبات الأمريكية أشد من الحرب مع العراق

اعتبر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن العقوبات الأمريكية المفروضة حاليا على طهران أقسى من الحرب، التي خاضتها إيران مع العراق ثماني سنوات في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال الوزير إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بوقف صادراتها النفطية، منتقدا موقف اليونان وإيطاليا لعدم شرائهما النفط من بلاده رغم حصولهما على استثناءات من واشنطن.

وقال زنغنه في تصريحات بثتها وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء: "لا يوجد أي بلد أوروبي يشتري النفط من إيران باستثناء تركيا".

وعن عقد مقايضة النفط بالسلع الذي وقع بين روسيا وإيران، أوضح الوزير أنه "حسب العقد الموقع تحصل إيران على 50% من العائدات نقدا و50% على شكل بضائع من بلدان الاتحاد الاقتصادي الأورواسي" الذي تتزعمه روسيا.

ورفض زنغنه تقديم توضيحات في ما إذا كان عقد المقايضة مع موسكو لا يزال ساري المفعول.

المصدر: RT + وكالات