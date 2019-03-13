باكستان تقدم عرضا مغريا لقطر بالمليارات

قال هارون شريف، رئيس مجلس الاستثمار الباكستاني، إن بلاده عرضت على قطر 30 مشروعا حكوميا واستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

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وبحسب صحيفة "لوسيل" القطرية، اليوم الأربعاء، يشمل العرض عددا من القطاعات من بينها الفنادق والمنتجعات، ومحطات توليد الكهرباء، والشركات الكبيرة المدرجة، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية وغير ذلك.

وأضاف شريف لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن باكستان وقطر تتحركان بسرعة لإنجاز صفقات مهمة خلال العام الجاري، حيث حدد الطرفان القطاعات ذات المنفعة المتبادلة وباتا يسيران باتجاه صفقات محددة.

ومن المنتظر أن يوقع الجانبان على 3 أو 5 مذكرات تفاهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لاسيما في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الضيافة، لتكون بداية لترسيخ مزيد من الثقة بين الجانبين.

Pakistan and Qatar discuss investment opportunities in 30 projects https://t.co/lRarpT15Wa — Haroon Sharif (@SharifHaroon) 13 mars 2019

ويزور شريف قطر حاليا للمرة الثانية خلال شهرين، ضمن وفد يضم عددا من كبار رجال الأعمال في باكستان.

وحققت الصادرات الباكستانية إلى قطر قفزات كبيرة في الفترة الأخيرة، بلغت حوالي 89.898 مليون دولار خلال السنة المالية من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، وزادت بنسبة 70.53%، حيث كانت قيمة الصادرات خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017، عند 52.719 مليون دولار.

الموقع: "جريدة لوسيل"