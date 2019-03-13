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"قطر للبترول" تنقب عن موارد الطاقة في المغرب (خريطة)

مال وأعمال

AFP OZAN KOSE
"قطر للبترول" تنقب عن موارد الطاقة في المغرب
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أعلنت شركة "قطر للبترول" الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إيني" الإيطالية تستحوذ بموجبها على حصة في امتيازات بحرية بالمغرب.

وقالت شركة الطاقة القطرية في بيان نشرته اليوم، إنها بموجب الاتفاقية ستستحوذ على حصة نسبتها 30% من امتياز "طرفاية" للاستكشاف البحري، والذي يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي.

وبعد توقيع الاتفاقية ستتوزع حصص الامتياز البحري كالتالي، 45% لشركة "إيني" و25% للمغرب متمثلا بـالمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، و30% لشركة "قطر للبترول".

وأرفقت "قطر للبترول" بيانها بخريطة تظهر موقع الامتياز، الذي يقع في جنوب غرب المغرب، حيث يمتد الامتياز قبالة شواطئ المملكة من طانطان إلى طرفاية.

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وهذا الاستثمار الخارجي لقطر في حقول طاقة ليس الأول، فقد حققت "قطر للبترول" الشهر الماضي اكتشافات هامة في جنوب إفريقيا وفي مياه شرق المتوسط، حيث أعلنت عن اكتشاف هام للغاز والمكثفات في جنوب إفريقيا، إضافة لاكتشاف حقل غاز في مياه قبرص الإقليمية.

المصدر: وكالات

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