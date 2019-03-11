الإمارات.. توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 3.5% في 2019

قال البنك المركزي الإماراتي في تقريره الفصلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5 بالمئة في 2019، بدعم من النشاط القوي للقطاع غير النفطي.

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وذكر التقرير، أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8 بالمئة في 2018، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، ليتعافى من نمو بلغ 0.8 بالمئة فقط في 2017، حين هبطت أسعار النفط.

وأشار المركزي الإماراتي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدا من التحسن في 2019، بفضل تأثير حزم التحفيز المالي، التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي.

وكانت حكومة أبوظبي أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار بجانب عدد من المبادرات الاقتصادية، كما اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في القطاعات الرئيسية، ومن بينها الطيران والعقارات والتعليم.

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وتوقع البنك المركزي أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 بالمئة في 2019، ارتفاعا من وتيرة مقدرة تبلغ 2.6 بالمئة في العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بمعدل 3.7 بالمئة مقارنة مع ثلاثة بالمئة في 2018.

واستفادت اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون خارجها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.

المصدر: "رويترز"