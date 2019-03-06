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الإمارات ترصد 1.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة

مال وأعمال

الإمارات ترصد 1.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة
Reuters
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
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اعتمدت الإمارات زهاء 1.58 مليار دولار لاستثمارها في مشاريع الماء والطاقة في المناطق الشمالية من البلاد.

وجاء الإعلان عن ذلك في تغريدة نشرها رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم اليوم.

وتشمل المشاريع سدودا جديدة وشبكة مياه اتحادية سيجري ربطها مع أبوظبي ودبي ومحطة طاقة شمسية ومحطة لتحلية المياه.

وكانت الإمارات قد صادقت الأسبوع الماضي على رصد 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) لمشاريع للطرق والبنية التحتية في المناطق الشمالية أيضا.

كما أطلقت دبي مطلع الأسبوع الجاري حزمة مبادرات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

المصدر: وكالات

 

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