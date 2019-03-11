"فلاي دبي" تدعم "بوينغ" رغم تحطم إحدى طائراتها

أعربت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي" الاثنين، عن ثقتها بطائرة بوينع من طراز 737، وذلك بعد تحطم طائرة من هذه العائلة في إثيوبيا، ما أودى بأرواح 157 شخصا.

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وقالت متحدثة باسم طيران "فلاي دبي"، إنها ما زالت واثقة من جدارة طائرات بوينغ 737، والتي تضم طائرة من الطراز "Max 8"، التي تحطمت أمس في إثيوبيا.

وأضافت المتحدثة: "نراقب الوضع عن كثب ونواصل الاتصال مع شركة بوينغ"، مشددة على أن سلامة الركاب والطاقم من أولويات الناقلة الإماراتية، التي تدير أسطولا من طائرات 737.

وبعد حادثة سقوط طائرة من صنع بوينغ في إثيوبيا، أوقفت هيئة الطيران الصينية والخطوط الجوية الإثيوبية وكايمان إيرويز، استخدام طراز "737 Max 8" في رحلاتها.

المصدر: "رويترز"