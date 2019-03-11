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"بوينغ" تتراجع عن عرض طائرة جديدة بعد كارثة الإثيوبية

مال وأعمال

Reuters
"بوينغ" تتراجع عن عرض طائرة جديدة بعد كارثة الإثيوبية
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قررت عملاق صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" التراجع عن عرض طائرتها بوينغ "777 أكس"، وهي نسخة محدثة من عائلة "777"، وجاء ذلك بعد حادث سقوط طائرة "بوينغ 737-800 ماكس" أمس في إثيوبيا.

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ورغم أن طائرة البوينغ التي تحطمت في إثيوبيا هي من طراز آخر، إلا أن الشركة الأمريكية قررت تأجيل عرض الطائرة الجديدة، الذي كان من المقرر إجراؤه في 13 مارس الجاري.

وورد هذا، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"، على لسان مصدر في بوينغ، أعرب عن أسف الشركة لحادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وقال إن "الشركة ستبحث فرصة عرض الطائرة الجديدة في المستقبل القريب".

وبوينغ "777 أكس" هي نسخة محدثة من عائلة بوينغ 777، وستضم نموذجين هما بوينغ 777-8 أكس وبوينغ 777-9 أكس. ومن المفترض أن تكون "777 أكس" منافسة لطائرة الإيرباص "A 350".

المصدر: "نوفوستي"

 

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