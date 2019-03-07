سوريا تعيد الحياة إلى شريان اقتصادي

أعادت وزارة النقل السورية إحياء خط حديدي يربط العاصمة دمشق بحمص، وأصلحت الوزارة 122 كم من الخط ما بين حمص والناصرية، التي تقع 80 كم شمالا عن العاصمة السورية.

وستساعد هذه الخطوة على تسهيل نقل الحبوب من ميناء اللاذقية على الساحل السوري إلى مراكز تخزين الحبوب في البلاد، وإعادتها طحينا بالقطارات أيضا.

ونفذ قطار اليوم الخميس أول رحلة، حيث قطع مسافة 310 كم من مرفأ اللاذقية وصولا إلى الصومعة في أقصى القلمون الشرقي وعلى متنه 1500 طن من الحبوب.

google

وجاء ذلك ثمرة لجهود عمال الخطوط الحديدية السورية، الذين قاموا بتجهيز 122 كم من السكة الحديدية الواصلة بين حمص ودمشق، ووصل السكة بمخازن الحبوب ومطاحنها.

وقالت وزارة النقل السورية، في بيان، إن تشغيل خط السكك الحديدية يؤمن نقل كميات كبيرة من الحبوب وبأجور أقل وأوفر من استخدام الشاحنات.

وتضررت البنية التحتية للسكك الحديدية في سوريا بشكل جسيم بسبب الحرب، وقدر المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، نجيب فارس، في وقت سابق، خسارة هذا القطاع بنحو 500 مليار ليرة سورية.

المصدر: RT