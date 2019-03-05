ترامب يلغي امتيازات تجارية تستفيد منها تركيا والهند

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها الهند وتركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.

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وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي: "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة الأمريكي أعلن اليوم أنّ الولايات المتحدة تعتزم إلغاء الامتيازات الممنوحة للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم" الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية.

وأضاف أن السبب في هذا القرار هو أن هاتين الدولتين قد خرجتا عن نطاق المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج.

ولفت إلى أن الهند وتركيا ستشطبان من برنامج الدعم التجاري معا، ولكن لسببين مختلفين.

وأوضح أن الهند "وعلى الرغم من وعودها" فقد فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات".

أما تركيا فاعتبر أنها صارت "متطورة اقتصاديا بما يكفي" لعدم اعتبارها بلدا ناميا وبالتالي فهي لم تعد مؤهّلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.

وأضاف أنه "على مرّ العقود الأربعة والنصف التي استفادت خلالها تركيا من نظام الأفضليات المعمّم للدول النامية، نما اقتصادها وتنوع".

وأوردت الرئاسة الأمريكية سلسلة "أدلّة على ارتفاع مستوى التطوّر" في الاقتصاد التركي بينها ارتفاع معدل دخل الفرد وانخفاض معدل الفقر.

ويتيح برنامج الدعم التجاري هذا للدول المستفيدة منه إعفاء بعض من صادراتها من الرسوم الجمركية الأمريكية بشرط تلبية هذه الدول معايير معيّنة بينها مكافحة عمالة الأطفال واحترام حقوق العمال المعترف بها دوليا واحترام الملكية الفكرية وإتاحة الوصول العادل والمعقول للصادرات الأمريكية إلى أسواق هذه الدول.

وحسب مكتب ممثل التجارة الأمريكي فإن الإجراءات الجديدة التي ستشمل الهند وتركيا، ستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما على الأقل من تبليغ البيت الأبيض للكونغرس وحكومتي البلدين بهذا القرار.

المصدر: أ ف ب