إجراء تركي لدعم الليرة

قررت تركيا، تمديد العمل بقرار يلزم المصدرين بتحويل 80 بالمئة من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى.

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وجاء ذلك بحسبما نشرته الجريدة الرسمية اليوم، واتخذ هذا القرار للمرة الأولى في مطلع سبتمبر الماضي، وكان لمدة ستة أشهر فقط.

واتخذت أنقرة هذه الخطوة لدعم الليرة المتهاوية، والتي خسرت العام الماضي نحو 28% من قيمتها أمام الدولار، حيث كان الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن على خلفية قس أمريكي السبب الرئيسي وراء ذلك.

وعلى صعيد التداولات، أظهر موقع "بلومبرغ" أن العملة التركية تراجعت بنحو طفيف في التعاملات الصباحية من الاثنين، حيث صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.30% إلى 5.3893 ليرة تركية.

المصدر: وكالات