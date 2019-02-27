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تركيا.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية

مال وأعمال

تركيا.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية
Reuters
تركيا.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية بنسبة 1.2% عن الشهر السابق، ليسجل 79.4 نقطة في فبراير الجاري.

وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة نقطة، وبنظرة متشائمة دون ذلك. وكان المؤشر سجل 78.5 نقطة في يناير الماضي.

يذكر أن الاقتصاد التركي واجه تحديات العام الماضي، أدت إلى خسارة الليرة نحو 28% من قيمتها أمام الدولار في 2018، وذلك بفعل المخاوف المتعلقة بخلاف دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، واستقلالية المركزي التركي في ضوء الضغط، الذي يمارسه الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز النمو.

المصدر: "رويترز"

 

 

 

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