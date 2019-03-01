السعودية.. صفقات بمئات آلاف الريالات في مزاد جديد

دشن في السعودية الخميس، أول وأكبر مزاد منظم من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، وذلك على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام شمال شرقي العاصمة الرياض.

وشهد المزاد الذي أطلق عليه "مزاد النخبة لنوادر الإبل" حضور المئات من كبار ملاك الإبل في السعودية والخليج، وآلاف الناس.

وتميز مزاد اليوم بالجدية في المساومات والشراء والبيع بعد التنظيمات، التي أقرها نادي الإبل، لمن يريد دخول المزاد سواء للبيع أو الشراء.

ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى مبلغ 600 ألف ريال سعودي قيمة "بكرة مجهم"، بينما وصل أعلى عرض للبيع في المزاد إلى 2.6 مليون ريال سعودي، وهي قيمة "بكرة وضحاء"، التي تعود سلالتها إلى أجود سلالات الإبل في الخليج.

وشهد المزاد دخول 8 إبل من أشهر إبل الخليج بمختلف ألوانها وأعمارها، واستمر أكثر من 3 ساعات، ما دعا إدارة نادي الإبل إلى تمديد فترة المزاد يوما ثانيا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "واس"