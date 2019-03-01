هبوط حاد لسهم الشركة المصنعة لسيارة "جيمس بوند"

سجل سهم "أستون مارتن" الخميس خسائر فادحة، حيث هوى بنحو 20%، بعد أن كشفت شركة صناعة السيارات الإنجليزية الفاخرة أن ارتفاع التكاليف قد ابتلع أرباحها لعام 2018.

ويظهر من التداولات أن سهم الشركة تراجع بالأمس من 1374 جنيه إسترليني إلى 1080 جنيها، مسجلا تراجعا بنسبة 20%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأعلنت الشركة الخميس عن خسارة سنوية تقدر بـ68 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار) بعد أن حققت أرباحا عام 2017، وتسببت تكاليف بـ136 مليون جنيه استرليني (181 مليون دولار) في الخسارة.

ولم تمنع زيادة الإيرادات بنسبة 25% في 2018، المستثمرين من بيع سهم صانع السيارات البريطاني، الذي ينتج السيارة الشهيرة "دي بي5" نجمة أفلام الجاسوسية "جيمس بوند".

المصدر: "CNN"