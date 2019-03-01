مسؤول سعودي: 600 مصنع مؤهل للصناعات العسكرية

كشف مسؤول سعودي عن وجود 600 مصنع سعودي مؤهل في مجال الصناعات العسكرية، مضيفا أنه تم تصنيع نحو 350 مليون قطعة في المملكة مطابقة للمواصفات العالمية، وتم البدء بقطع غيار الطائرات.

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ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أطلقتها السعودية في 2016، التي تعد أحد أبرز مستوردي المعدات العسكرية في العالم، تهدف إلى توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي السعودي عطية المالكي، في ندوة حوار مع المصنعين المحليين جرت الخميس، أن نسبة الإنجاز من التصنيع المحلي بلغت 96% من المخطط له في العام الماضي.

بدوره كشف نائب الرئيس للمحتوى المحلي بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" فؤاد موسى أن الشركة رصدت 1.5 مليار ريال (نحو 400 مليون دولار) لدعم المحتوى المحلي، ونصف المليار (حوالي 133 مليون دولار) لإنشاء شركة مختصة بتطوير المحتوى المحلي.

وأطلقت السعودية في 2016 خطة تحول اقتصادي باسم "رؤية 2030"، تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع مصادر دخل المملكة، وتضمنت الخطة توطين صناعات عسكرية على أراضيها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "عكاظ"