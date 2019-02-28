انخفاض الصادرات النفطية الفنزويلية 40 بالمئة جراء العقوبات

أظهرت معطيات شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA ومؤسسة "ريفينيتيف إيكون" أن صادرات فنزويلا من النفط انخفضت بنسبة 40 بالمئة خلال الشهر الأخير.

وحسب المعطيات، فقد وصل حجم الصادرات الفنزويلية من النفط والوقود إلى 920 ألف برميل يوميا، بينما كانت تبلغ ما بين 1.47 مليون و1.66 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الثلاثة قبل فرض العقوبات الأمريكية في أواخر يناير الماضي.

وذهبت نحو 70 بالمئة من صادرات شركة PDVSA إلى المستهلكين في آسيا، تتصدرهم الهند وبعدها سنغافورة والصين، و15 بالمئة إلى أوروبا و11 بالمئة إلى الولايات المتحدة و2 بالمئة إلى دول الكاريبي.

وتشير التوقعات إلى أن صادرات النفط الفنزويلية ستبلغ مليون برميل يوميا في مارس المقبل.

وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، اليوم الخميس خلال مؤتمر في السعودية إن الحكومة الأمريكية شنت "هجوما قاسيا على شركة PDVSA وعلى جميع فنزويلا، يهدف إلى التأثير على أموال وتعاملات الشركة".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت يوم 28 يناير الماضي عن فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، تحول دون تحويل ثمن النفط إلى حسابات الشركة المجمدة.

المصدر: رويترز