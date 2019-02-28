انعقاد اللجنة الروسية الكورية الشمالية للتعاون الاقتصادي في موسكو

أعلنت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ اليوم الخميس، أن اللجنة الروسية الكورية الشمالية للتعاون الاقتصادي والتجاري ستنعقد مطلع الشهر القادم في موسكو.

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وورد في بيان صدر عن السفارة اليوم الخميس، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعقد اجتماعها التاسع في موسكو بين 4 و6 مارس القادم، وأشير في البيان إلى أن وفدا كوريا شماليا مؤلفا من 15 مسؤولا قد غادر إلى موسكو للتحضير لاجتماعات اللجنة.

وجاء الإعلان عن ذلك عقب الكشف عن إخفاق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة التي جمعتهما في العاصمة الفيتنامية، في الاتفاق على سبل نزع بيونغ يانغ سلاحها النووي.

وعزا الرئيس الأمريكي فشل المفاوضات لمطالبة الطرف الكوري الشمالي برفع "كامل" العقوبات شرطا لنزع جزئي.

المصدر: "تاس"