أنقرة: أعمال التنقيب التركية في المتوسط تقترب من تحقيق هدفها

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الاثنين، أن أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البحر المتوسط تقترب من تحقيق هدفها.

وفي حديثه في القمة التركية الثانية للطاقة والموارد الطبيعية، في اسطنبول، أشار دونماز إلى أن أعمال التنقيب بواسطة سفينة "فاتح" ستصل في غضون أسبوع أو أسبوعين إلى عمق 5 آلاف و500 متر، وذلك من أجل التأكد من وجود موارد طبيعية أو عدم وجودها هناك.

ولفت الوزير إلى أن أعمال التنقيب تتم بجهود تركية خالصة، مشيرا إلى أن الاستعانة بخبرات دول أجنبية في أعمال التنقيب كان سيكلف ضعف النفقات الحالية.

وبيّن أن سفينة التنقيب التركية الثانية موجودة في حوض بناء السفن، وستواصل أعمال التنقيب بعد مدة قصيرة.

ونهاية أكتوبر الماضي، أطلقت تركيا سفينة "فاتح" الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.

يجدر الذكر أن عمليات التنقيب التركية في منطقة شرق المتوسط التي تحتوي، بحسب نتائج الدراسات، على كميات كبيرة من الغاز، تزيد من حدة التوترات بين أنقرة والدول الأخرى المطلة على المتوسط، وخاصة مصر وإسرائيل وقبرص.

المصدر: الأناضول