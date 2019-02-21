صورة تثير جدلا واسعا في إيران

أثارت صورة لإيرانيين يقفون في طابور طويل للحصول على لحوم دجاج بأسعار مدعومة، ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الرواد أداء الحكومة الإيرانية.

وتعيش إيران أوضاعا اقتصادية متفاقمة، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها، والتي انعكست سلبا على حياة المواطنين العاديين.

وتعد ظاهرة الطوابير من آثار العقوبات الأمريكية، التي أثرت بشكل كارثي على سعر صرف الريال الإيراني وعلى أسعار السلع الأساسية في إيران.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهام حكومة الرئيس، حسن روحاني، بالتقصير وعدم اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين حياة الإيرانيين.

المصدر: RT