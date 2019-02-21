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صورة تثير جدلا واسعا في إيران

مال وأعمال

صورة تثير جدلا واسعا في إيران
Globallookpress
صورة تثير جدلا واسعا في إيران
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أثارت صورة لإيرانيين يقفون في طابور طويل للحصول على لحوم دجاج بأسعار مدعومة، ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الرواد أداء الحكومة الإيرانية.

وتعيش إيران أوضاعا اقتصادية متفاقمة، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها، والتي انعكست سلبا على حياة المواطنين العاديين. 

صورة الطابور في الجزء العلوي من الصورة هو امتداد للطابور في الجزء السفلي

وتعد ظاهرة الطوابير من آثار العقوبات الأمريكية، التي أثرت بشكل كارثي على سعر صرف الريال الإيراني وعلى أسعار السلع الأساسية في إيران.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اتهام حكومة الرئيس، حسن روحاني، بالتقصير وعدم اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين حياة الإيرانيين.  

المصدر: RT

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