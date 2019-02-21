"أرامكو" توقع اتفاقيات ضخمة على هامش زيارة محمد بن سلمان إلى الصين

قالت مصادر مطلعة، إن شركة "أرامكو" السعودية تعتزم توقيع صفقات للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيميائيات في الصين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى هذا البلد.

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وأوضحت مصادر مطلعة، أن "أرامكو" السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستوقع مذكرة تفاهم لبناء مصفاة ومشروع للبتروكيميائيات في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، في مشروع مشترك مع مجموعة "نورينكو" الدفاعية الصينية.

كما يتوقع أن تقوم "أرامكو" بإضفاء طابع رسمي على خطة سابقة للحصول على حصة أقلية في شركة تشجيانغ للبتروكيميائيات، التي تسيطر عليها مجموعة "تشجيانغ رونغشنغ" القابضة، وهي المجموعة الكيميائية الصينية الخاصة.

ويمكن لهذه الاستثمارات أن تساعد السعودية على استعادة مكانتها كأكبر مصدر للنفط إلى الصين، والتي تنازلت عنها لروسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه "أرامكو" لتعزيز حصتها في السوق من خلال توقيع اتفاقات توريد مع شركات التكرير الصينية غير الحكومية.

وكان وفد السعودي، يضم مسؤولين كبار من "أرامكو"، قد وصل إلى بكين الخميس في زيارة تستغرق يومين، وهي جزء من جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الآسيوية.

المصدر: "رويترز"