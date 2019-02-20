إنشاء مستودعات للصادرات السورية في الإمارات

قال مسؤول سوري إن العمل جار لتأسيس شركة شحن ومستودعات للصادرات السورية في دبي، وذلك تطبيقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد رجال الأعمال السوريين للإمارات الشهر الماضي.

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وأوضح رئيس القطاع الزراعي باتحاد المصدرين السوري إياد محمد، أنه تتم متابعة تأسيس الشركة مع المعنيين في دبي لتحديد الإجراءات التنفيذية، والاطلاع على المستودعات في المنطقة الحرة للشحن الجوي بجوار منطقة جبل علي، ومستودعات شحن في المنطقة الصناعية بالشارقة ومستودعات في منطقة خور دبي.

وأضاف محمد أن تأمين المستودعات العادية والمبردة للصادرات السورية سيحقق فائدة كبيرة للمصدرين وسيرفع وتيرة الصادرات السورية، ومن الممكن أن يتوسع إطار العمل ليشمل جميع دول الخليج مستقبلا ما سيسهم في تسهيل انسياب المنتجات السورية إليها.

يشار إلى أن وفدا من نحو 60 رجل أعمال سوريين يمثلون اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والمصدرين قد زار الإمارات الشهر الماضي وناقش مع رجال الأعمال الإماراتيين آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل تدفق السلع.

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المصدر: "سانا"