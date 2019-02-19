قطر تستثمر 10 مليارات يورو إضافية في ألمانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تريد استثمار 10 مليارات يورو إضافية في ألمانيا خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال الوزير القطري في تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نشر اليوم الثلاثاء، إن "ألمانيا دولة ذات اقتصاد مهم ومستقر، ونحن نرى العديد من إمكانيات الاستثمار هنا.. ونحن بصدد مناقشة بعض المشروعات، كما أننا طبقنا جزءا من وعودنا الاستثمارية وضخ رؤوس أموال في بعض الصفقات".

وردا على سؤال بشأن الصفقات المقصودة،، أشار الوزير إلى أنه "مازال من غير الممكن الحديث عنها بشكل علني الآن".

ونوه بأن قطر ليست المستثمر صاحب الحصة الأكبر في المصرف الألماني "دويتشي بنك"، مضيفا "لكننا ما زلنا نرى في "دويتشي بنك" إمكانية جيدة للاستثمار، وهذا ينطبق أيضا على الاستثمارات في شركات أخرى".

وأكد محمد بن عبدالرحمن سعي قطر إلى أن تصبح مستثمرا استراتيجيا وإلى بناء شراكات حقيقية، مشيرا إلى أن التقلبات الاقتصادية لا تؤثر بشكل مباشر على قرارات الدوحة الاستثمارية.

المصدر: RT