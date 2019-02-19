وزيرة مصرية تكشف لـRT عن خطة لتطوير المنشآت الصحية

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد لـRT، عن خطة خمسية تهدف لإحداث قفزة في القطاع الصحي، تتضمن إصلاح 50% على الأقل من مستشفيات مصر، بحيث تصبح مؤهلة للتأمين الصحي الجديد.

وقالت زايد: اخترنا في كل محافظة مستشفى أو اثنين لإصلاحهما وتدريب الكادر الطبي.

وأضافت، أن هذا العام سيكون هناك 49 مشفى جاهزا منها 30 ستتبع لوزارة الصحة و19 للجامعة، كذلك سيتم تجهيز 125 وحدة صحية في 27 محافظة.

وعن تصنيع البلازما، التي تعد أكثر المنتجات الطبية عالية التقنية في العالم، قالت الوزيرة إن مصر بصدد الإعلان عن مشروع لصناعة البلازما.

وأشارت إلى أن "دولا قليلة نجحت في هذا المجال، لذلك تعاقدت مصر مع شركة فرنسية لتمد لها يد العون في هذا المشروع، إلى جانب أن منظمة الصحة العالمية أوفدت أحسن خبير في العالم مختص في تجميع المعدات الطبية، والذي تعاقد لمصر مع شركة ألمانية ستكون جهة استشارية للمشروع".

أمل الحناوي- القاهرة