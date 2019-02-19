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العراق يعزز احتياطاته من الذهب إلى 96 طنا

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العراق يعزز احتياطاته من الذهب إلى 96 طنا
Gettyimages.ru KTSDESIGN / SCIENCE PHOTO LIBRARY
العراق يعزز احتياطاته من الذهب إلى 96 طنا
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كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات العراق من الذهب بلغت في نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 96.3 طن، ما سمح له بالتقدم على اقتصادات عربية غنية باحتياطات المعدن النفيس.

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هزت التوترات الجيوسياسية والتجارية إلى جانب سياسة العقوبات التي تمارسها واشنطن الثقة بالدولار الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، ما دفع عددا من البنوك المركزية العالمية إلى زيادة مشترياتها من الذهب.

وأظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم اشترت خلال 2018 نحو 651.5 طن من الذهب، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا رفعتا احتياطاتهما منه على حساب الدولار.

وأضاف التقرير أن دولا مثل العراق والهند والصين وكازاخستان كانت بين كبار مشتري الذهب في 2018 ووفقا للبيانات فقد زاد العراق احتياطاته خلال العام الماضي بواقع 6.45 طن ليصل إجمالي ما يحوزه من ذهب إلى 96.3 طن.

واحتل العراق المرتبة الـ37 عالميا والرابعة عربيا في ترتيب الدول من حيث احتياطات الذهب، وتقدم بذلك على اقتصادات خليجية غنية مثل الكويت (79 طنا) وقطر (31.3 طن) والإمارات (7.5 طن).

علما أن السعودية تصدرت الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث بلغت 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان (286.8 طن)، ثم ليبيا (116.6 طن).

واحتياطات الذهب هي جزء من إجمالي الاحتياطات التي يمتلكها بلد ما، فبالنسبة للعراق تشكل احتياطاته نسبة 6.7% من إجمالي الاحتياط، الذي بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 58.451 مليار دولار، حسب تقرير المجلس.

المصدر: RT

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