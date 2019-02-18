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الولايات المتحدة تنافس "أوبك" على حصة الهند النفطية

مال وأعمال

الولايات المتحدة تنافس
Reuters
الولايات المتحدة تنافس "أوبك" على حصة الهند النفطية
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وقعت أكبر شركة لتكرير النفط في الهند اتفاقا سنويا مع واشنطن لشراء 60 ألف طن يوميا من النفط الأمريكي، إذ تعد الهند ثالث أكبر مستهلك للخام عالميا وتستورد معظم حاجتها من "أوبك".

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية شانجيف سينغ اليوم الاثنين، إن الشركة وقعت أول اتفاق سنوي لها لشراء نفط أمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار حتى مارس 2020، وذلك لتنويع مصادر الخام.

وبذلك أصبحت المؤسسة أول شركة تكرير حكومية هندية تشتري نفطا أمريكيا بعقد سنوي في صفقة ستسهم بتعزيز التجارة بين نيودلهي وواشنطن.

وتشتري مؤسسة النفط الهندية 75% من احتياجاتها النفطية بعقود طويلة الأجل تبرم معظمها مع دول "أوبك".

يذكر أن واردات الهند من الذهب الأسود سجلت في أكتوبر الماضي أعلى مستوياتها في 7 سنوات ووصلت إلى 21.02 مليون طن.

المصدر: "رويترز"

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