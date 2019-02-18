دمشق: ملفات مهمة تنعكس على المواطن سيتم إطلاقها قريبا

كشف رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس عن وجود ملفات مهمة جدا في حياة المواطن تتعلق بالموارد وتؤسس لمشروع عمل ومرحلة جديدة ستنطلق قريبا.

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ووفقا لبيان صحفي صدر عن مجلس الوزراء، قال خميس إن متابعة ملف إحلال الواردات يجب أن تتم على جميع الجبهات، نظرا لارتباط ذلك بعدة وزارات ولأهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى استقلالية القرار الاقتصادي.

وأوضح، أنه لا بد من تشريع رؤى وأهداف لتشجيع الصناعة المحلية وتخفيف الاستيراد، علما أنه ولأول مرة تتم دراسة 40 صناعة محلية وبحث كافة الجوانب السلبية والإيجابية المتعلقة بها.

وأشار إلى أن مشروع السكن الاقتصادي، الذي أطلقته الحكومة مؤخرا عبر الإعلان عن الاكتتاب على أكثر من 12 ألف شقة سيصل هذا العام إلى 100 ألف شقة في مختلف المحافظات.

وركز خميس على أهمية الإسراع في معالجة ملف الصناعات الزراعية ومنها صناعة الأعلاف المرتبطة بموضوع استيراد الأبقار وصناعة الحليب المجفف وغيرها.

المصدر: "الوطن"