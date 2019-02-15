مستثمر أمريكي يمثل أمام القضاء الروسي بشبهة احتيال

قررت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، احتجاز مؤسس صندوق استثمار يدعى "Baring Vostok" للاشتباه في تورطه بعملية احتيال في صفقة أبرمت في فبراير الماضي مع مصرف روسي.

وذكرت متحدثة باسم محكمة بسمان في موسكو، أن السلطات أوقفت المستثمر الأمريكي مايكل كالفي، وهو المؤسس وأحد الشركاء في "Baring Vostok"، مع أشخاص آخرين منهم الفرنسي فيليب ديلبال.

وأشارت المتحدثة إلى أن كالفي سيمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال في إطار نزاع تجاري بشأن صفقة أبرمت مع مصرف "فوستوشني" في فبراير 2017.

وأكد الصندوق من خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني توقيف كالفي مع موظفين آخرين، مشددا على أن "إجراءات إنفاذ القانون ليست مرتبطة مباشرة بأنشطة الصندوق والشركات الأخرى في محفظتها الاستثمارية".

وكالفي هو أحد مؤسسي صندوق "Baring Vostok"، المختص في الاستثمار في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، ومنذ العام 1994 استثمر الصندوق أكثر من 2.8 مليار دولار في المنطقة في نحو 70 مشروعا، شملت قطاعات مختلفة منها الطاقة والاتصالات والخدمات المالية.

المصدر: "تاس"