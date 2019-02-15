النفط عند أعلى مستوياته في شهرين
Reuters
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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة أعلى مستوى في 2019 مدعومة بخفض الإنتاج، الذي تقوده منظمة "أوبك"، وأنباء الإعلان عن إغلاق جزئي لأكبر حقل نفط بحري سعودي في العالم.
وصعد "برنت" إلى 65.10 دولار للبرميل، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، ويقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5%.
وبلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتا عن التسوية السابقة.
المصدر: "رويترز"
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