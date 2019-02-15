السعودية تغلق جزئيا أكبر حقل بحري في العالم

ذكر مصدر مطلع اليوم الجمعة أن السعودية أغلقت جزئيا حقل نفط السفانية البحري الأكبر من نوعه في العالم، إثر حادث تسبب بتلف كابل كهرباء رئيسي.

وقال المصدر حسب وكالة "رويترز"، إن الإغلاق حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، دون أن يوضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته.

والسفانية هو أكبر حقل نفط بحري في العالم، واكتشف عام 1951 ويقع على بعد 265 كم شمال مقرات شركة "أرامكو" في الظهران السعودية.

ويصل إنتاج الحقل إلى أكثر من 1.2 مليون برميل من أصل نحو 10.5 مليون برميل تنتجها السعودية يوميا أول مصدر للنفط في العالم.

المصدر: وكالات